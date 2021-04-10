Gönül Dağı Ali karakteri kimdir? Ergun Kuyucu kaç yaşında, nereli? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler..

Ergun Kuyucu, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın kadrosuna dahil oldu. Bu gelişmenin ardından dizinin hayranları, Ergun Kuyucu hakkında araştırmalarına başladı. Peki Ergun Kuyucu kimdir?

Ergun Kuyucu, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer almayı başaran Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İzleyiciler, dizide Dilek’in çoban babası Ali karakterini canlandıracak olan Ergun Kuyucu hakkında araştırmalarına başladı.

'Ergun Kuyucu kimdir? Ergun Kuyucu kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Gönül Dağı Ali karakteri kimdir? Ergun Kuyucu kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Ergun Kuyucu hakkında bilgiler..

ERGUN KUYUCU KİMDİR?

1 Haziran 1969 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Ergun Kuyucu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce, doğal taş ticareti yapan bir şirkette ortaklardan birisi konumunda yer almıştır.

Oyunculuğa küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan Kuyucu, kariyerini bu alanda ilerletmek istemiştir.

Arka Sokaklar, Gönül Salıncağı, Tek Türkiye, Kara Köpek Havlarken, Kurtlar Vadisi Pusu, Paramparça, Kollama, Anneler ile Kızları, Şefkat Tepe, Ezel, Eyvah Eyvah 3, Old Clock, Sevimli Tehlikeli, Kervan, Lady Winsley, Taken 2 gibi pek çok yapımda yer almıştır.

En önemli çıkışını ise 'Tek Türkiye' adlı dizi ile yaşayan oyuncu, Show TV ekranlarında yayımlanmakta olan 'Arıza' adlı televizyon dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde Ali karakterine hayat verecektir.