Gönül Dağı'nın Asuman'ın açıldıkça kapatmaya çalıştığı elbisesiyle 'Sen neymişsin' dedirtti! 'TikTok kızı..'

Gönül Dağı dizisinin en sevilen yüzü Hazal Çağlar'ın eski kareleri gündem oldu. Sarı eteğiyle çektirdiği bir fotoğrafını gören hayranları, genç oyuncuyu tanımakta zorlandı.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, TRT ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Cumartesi günleri yayınlanan ve şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, herkesi farklı hayallere daldırıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan ve Neşet Ertaş türküleri ile kulaklarının basını silen Gönül Dağı'nın karakterleri, yetenekleri ile göz dolduruyor.

Bu yetenekli isimlerden birisi olan güzeller güzeli Hazal Çağlar, dizide Asuman karakterine hayat veriyor.

9 Kasım 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Gönül Dağı sayesinde ününe ün kattı.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan akabinde de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne geçen Çağlar, ilk olarak Aile Hükümeti'nde yer aldı.

Genç yaşına rağmen sergilediği performansı ve güzel sesi ile popüler bile hale gelen Hazal Çağlar, Asuman karakteri ise seyirciye oldukça iyi yansıtıyor.

Asuman'ın kaybedişleri, aşkları ve babasıyla olan ilişkisini ustalıkla ele alan Çağlar, sosyal medyanın en aktif yüzlerinden birisi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden güzel kareleri sayesinde gündeme gelen Çağlar'ın yıllar önce çektirdiği fotoğrafları ise olay oldu.

Hazal Çağlar'ın dikkati çeken karesi

Hazal Çağlar'ın özellikle sarı bir elbise ile çektirdiği karesi, hayranların dikkatini çekti. Kısacık sarı elbisesi ile şaşırtan Hazal Çağlar'ın yüzünün ise yıllar içinde oturduğu görüldü.

Saçları dahi farklı olan Hazal Çağlar, yaşadığı değişimle hayranlarından tam not aldı. Özellikle Gönül Dağı seyircisi, "İyi ki değişmişsin" demeden geçemedi.

Bazı hayranları ise açık olan kıyafetine takıldı ve diziye atıf yaptı. Diziye gönderme yapan hayranları, "Yapma Asuman" dedi.

Hazal Çağlar'ın eski karelerini TikTok'ta çekim yapanlara benzeten bile oldu.