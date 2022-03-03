Gönül Dağı Asuman'ın annesine bakın güzelliğiyle kızını solladı! Gören dönüp bir daha bakıyor

Gönül Dağı Asuman'ın annesine bakın güzelliğiyle kızını solladı! Gören dönüp bir daha bakıyor

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle adından söz ettiren Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından annesini paylaştı. Çağlar'ın annesi, güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

TRT 1'in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamları birbirinden güzel hikayeleriyle evlere konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Zaman zaman hüzünlendiren zaman zaman güldüren Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ise başarılı performansı ile beğeni topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve güçlü sesi ile de izleyicileri büyüleyen Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Son zamanlarda cesur Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çağlar, bu kez annesiyle gündeme geldi.

ANNESİ GÜZELLİĞİYLE BEĞENİ TOPLADI

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Hazal Çağlar, 219 bin takipçili Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı.

26 yaşındaki Çağlar, paylaşımına, ''Ay benim şekerim annem'' notunu düşüp kal emojisi koydu.

Güzel oyuncunun annesini görenler, ''Asuman'ın güzelliğini kimden aldığı belli oldu'', ''Güzellik genetikmiş'', ''Annesi kızını sollar'' gibi yorumlarda bulundu.