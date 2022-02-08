Gönül Dağı Asuman'ın kardeşi tam bir afet-i devran çıktı! Görenin aklı öyle böyle karışmadı...

Gönül Dağı Asuman'ın kardeşi tam bir afet-i devran çıktı! Görenin aklı öyle böyle karışmadı...

Gönül Dağı dizisinin başarılı ismi Hazal Çağlar'ın kardeşi Tülay Çağlar, pozları ile nefes kesti. Güzelliğin genetik olduğunu düşünen hayranları, abla - kardeş arasında seçim yapamadı.

TRT ekranlarında yayınlanan ve Neşet Ertaş'ın şarkıları ile kulakların pasını silen Gönül Dağı dizisi, yeni oyuncuları seyirci ile buluşturdu.

Bu isimlerden birisi olan ve Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, Neşet Ertaş'ın türkülerini kendi yorumuyla bir kez daha söyledi.

Herkesin kalbine giren bu türkülerle Ramazan ve Asuman'ın imkansız aşkı anlatılırken, yaşanan ayrılıklar ise seyirciyi üzdü.

Asuman'ın babasına karşı verdiği savaş ve asla kazanamayışı ardından Ramazan'ı kaybetmesi dizinin en hüzünlü sahneleri arasında yer aldı.

Bu dizi sayesinde adını duyuran Hazal Çağlar ise bu sahnelerin altından başarı ile kalktı ve oyunculuğu ile göz doldurdu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı nefes kesen karelerle sık sık haberlere konu olan oyuncu, şimdilerde kardeşi ile anılmaya başladı.

Kabiliyeti ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar'ın kız kardeşi Tülay Çağlar'ı görenler şaşıp kaldı.

HAZAL ÇAĞLAR'IN GÜZELLER GÜZELİ KARDEŞİ

Güzelliği ile hayranlarının aklını başından alan oyuncu Hazal Çağlar, kardeşi ile gündem oldu.

Güzelliğin genetik olduğunu ortaya koyan karelerde Tülay Çağlar, havası ile herkesi sardı. Sosyal medyada epey aktif olan Çağlar, hayatına dair kareleri kendisini takip edenlerin beğenisine sunuyor.

Tülay Çağlar'ın paylaşımlarına ''Güzellik genetik'', ''Su gibi kız'' ve ''Abla kardeş çok güzelsiniz'' gibi binlerce yorum yapıldı.

Abla - kardeşin bu denli dikkati çekmesi akıllara Hande ve Gamze Erçel'i getirdi. İki kardeş güzellikleri ile bir dönem sık sık gündeme geliyordu.

Şimdilerde Hazal Çağlar güzelliği ve oyunculuğu ile başarı grafiğini yükseltirken, kardeşi ise magazin basınının radarına girdi.