Gönül Dağı Asuman'ın kendisinden 15 yaş büyük gerçek sevgilisi bakın kim çıktı! O kare Ramazan'ı yıkacak...

Gönül Dağı Asuman'ın kendisinden 15 yaş büyük gerçek sevgilisi bakın kim çıktı! O kare Ramazan'ı yıkacak...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle adından söz ettiren Hazal Çağlar'ın gerçek hayattaki sevgilisi ortaya çıktı. Çağlar'ın kendisinden 15 yaş büyük sevgilisi, herkesi şaşırttı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve sıcak hikayeleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, birbirinden genç ve yetenekli isimleri bir araya getiriyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

Dizide Hazal Çağlar'ın canlandırdığı Asuman karakteri ile Cihat Süvarioğlu'nun hayat verdiği Ramazan karakterinin hüzünlü aşk hikayesi büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dizide Ramazan'la bir dargın bir barışık ilişkisiyle adından söz ettiren Hazal Çağlar, oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve güçlü sesi ile de beğeni topluyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı ortaya çıktı.

GERÇEK AŞKI BAKIN KİM ÇIKTI

Dizide Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakterine aşık olan Hazal Çağlar, gerçek aşkı buldu.

Takvim'de yer alan habere göre; Hazal Çağlar, gerçek hayatta kalbini kendisinden 15 yaş büyük iş insanı Atilla Bingöl'e kaptırdı.

ATİLLA BİNGÖL HAKKINDA

18 Kasım 1981 tarihinde İzmir'de dnyaya gelen Atilla Bingöl, iş hayatına 2000 yılında Ekip Organizasyonu kurarak başladı.

Yatırımlarına Tinkon Group'u ekleyen Bingöl, 2016 yolunda Esnaf Restaurant, 2020 yılında Xkitchen Akıllı Mutfaklar zincirini kurdu.

41 yaşındaki Bingöl, son olarak geçtiğimiz yıl Xdeliver Dağıtım Lojistik Firması'nı kurdu.

SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI GÜLDÜRMÜŞTÜ

Hazal Çağlar, 14 Şubat'ta Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlar Sevgililer Günü'nü tiye almıştı.

Güzel oyuncu, ''Shrek is love'' filtresiyle çekildiği kareye, ''Canım aşkım yine şımarrın beni. Allah olmayanlara da versin.'' notunu düşmüştü.