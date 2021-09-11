Gönül Dağı başlıyor mu, bu akşam var mı? Yeni sezona geri sayım..

Gönül Dağı başlıyor mu, bu akşam var mı? Yeni sezona geri sayım..

TRT1 ekranlarınd ayayınlanan ve ilk sezonuyla büyük ilgi gören Gönül Dağı dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Peki Gönül Dağı dizisi başlıyor mu, bu akşam yeni bölüm var mı? İşte detaylar...

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunan Gönül Dağı, ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yeni sezon dizilerinin ekranlara gelmesiyle birlikte Gönül Dağı dizisinin hayranları ''Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlayacak? Bu akşam Gönül Dağı var mı? İşte ayrıntılar...

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve ilk sezonda reyting konusunda diğer dizilere kafa tutan Gönül Dağı dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.

Yapımını Köprü Film'in üstlendiği ve Eskişehir Sivrihisar'da çekimleri sürdürülen TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, 11 Eylül Cumartesi yani bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

GÖNÜL DAĞI 31. BÖLÜM ÖZETİ

Bozkırın çetin şartlarından nasibini alan amcaoğulları icatların gitmesiyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak zorunda kalmıştır. Ramazan ağıtçılık ve cenaze işlerinin başına geçerken Veysel kaportacılık günlerine dönmüştür. Taner ise un değirmeninde çalışırken bir yandan da icat işlerini devam ettirmeye çalışmaktadır. Öte yandan İstanbul'da olan Dilek, Taner'i de yanına almak için ona bir iş bulmuştur. Taner'in bu teklife cevabı ne olacaktır?

Ramazan, kasabada kalmayı seçip memur olarak çalışmaya başlayan Asuman'La evlenmeyi kafasına koymuştur. Bunun için çılgın bir evlilik teklifi hazırlayacaktır. Ramazan amacına ulaşabilecek midir?

Kasaba halkı, kuraklığın etkisiyle zor günler geçirmektedir. Sular sürekli kesilmekte, bütün kasabalı su bulma konusunda zorluk yaşamaktadır. Bu sorunu çözmek için her yolu deneyen Münir Bey'İn ve tüm kasabalının tek umudu amcaoğullarıdır. Taner ve amcaoğulları yeniden bir araya gelip bu sorunu çözebilecek midir?