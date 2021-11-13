Gönül Dağı bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman? Seyirciye büyük şok!

Gönül Dağı bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman? Seyirciye büyük şok!

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinden seyircisini üzecek bir haber geldi. Dizi TRT'nin yayın akışında yer almadı. Gönül Dağı yerine, Türkiye-Cebelitarık maçı ekranda olacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı, ikinci sezonuyla devam ediyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen dizi, ekrana getirdiği hikayelerle seyircilerin gönlünde taht kurmayı başardı.

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde; Dilek ve Taner'in ayrılığı önce seyirciyi üzmüş ardından yaşanan büyük kavuşma ise heyecanlandırmıştı.

Dilek ve Taner düğün için hazırlıklarını tamamlarken, Asuman'la kavuşamayan Ramazan'ın hali ise yürek burktu.

"Bir biz kaldık be Asuman" diyen Ramazan'ın o halleri seyircisini üzerken, Doktor Kenan anne ve babası hakkındaki gerçeği öğrenmek için Döndü'nün evine geldi.

Dizi en heyecanlı anında bölüm sonu verirken, 40. bölümün yayınlanması için gün sayılmaya başlanmıştı.

Ancak Gönül Dağı seyircisini üzen bir haber geldi ve dizi bu akşam TRT'nin yayın akışında yer almadı.

GÖNÜL DAĞI'NA BİR HAFTA ARA

Yarın akşam 40. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Gönül Dağı, yayın akışından çıkarıldı. Gönül Dağı'nın 40. bölüm fragmanını gören dizinin hayranları adeta büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yeni bölüm fragmanında, dizinin yayın tarihi 13 Kasım olarak değil 20 Kasım Cumartesi günü olarak yer aldı.

Bu durum izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluştururken gerçek çok sonra ortaya çıktı 13 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye-Cebelitarık milli maçı olması nedeniyle Gönül Dağı dizisi, 13 Kasım Cumartesi akşamı değil 20 Kasım akşamı yayınlanacak.