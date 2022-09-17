Gönül Dağı Cemile öldü mü? Gönül Dağı'nda Cemile diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı Cemile öldü mü? Gönül Dağı'nda Cemile diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı dizisinde Cemile'nin merdivenlerden yuvarlanması sonrası, "Gönül Dağı Cemile öldü mü? Gönül Dağı'nda Cemile diziden ayrılıyor mu?" soruları gündeme getirildi.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısında olacak.

Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin diziden ayrılmasının ardından bazı hüzünlü sahneler ekrana gelirken, Berk Atan'ın yeni partneri merak ediliyordu.

Diziye yine mühendis karakteriyle Aylin'e hayat veren Berfin Kıymaz dahil oldu ancak genç ismin kalıcı olup olmnayacağı henüz net değil.

Taner dışında dikkati çeken diğer karakterler ise Cemile ve Veysel...

İlk sezondan beri herkesin severek izlediği Cemile karakteri yeni bölümlerde bir hayli zorlanacak gibi duruyor.

Hamile olduğunu duyuran ve "Yuvamıza yeniden kuş konacakmış" diyen Cemile, fragmanda merdivenlerden düştü.

Cemile'nin merdivenlerden düşmesinin ardından yeni bölüme dair yayınlanan fotoğraflar, "Gönül Dağı Cemile öldü mü? Gönül Dağı'nda Cemile diziden ayrılıyor mu?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Gönül Dağı Cemile öldü mü? Gönül Dağı'nda Cemile diziden ayrılıyor mu? İşte yanıtı...

Cemile öldü mü?

Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya'nın yeni sezonda da Gönül Dağı'na devam edeceği biliniyor.

Ancak son yayınlanan fragmanda, Cemile'nin merdivenlerden düşmesi ve babası Dişçi Musa'nın gözyaşlarına boğulması ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Herkesin sevdiği bir karakter olan Nazlı Pınar Kaya'nın ayrılması büyük bir sürpriz olacak gibi duruyor.

Ancak güzel ve başarılı oyuncunun diziden ayrılacağına dair net bir sinyal ise yok...

Bu nedenle devam edeceği yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.