Gönül Dağı Dilek'in ablası o kadar güzel ki... Oyuncunun hayranları beğeni yağdırdı!

Gönül Dağı Dilek'in ablası o kadar güzel ki... Oyuncunun hayranları beğeni yağdırdı!

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, yılbaşı arasında soluğu Almanya'da aldı. Ailesinin yanına giden Gülsim Ali İlhan, ablasıyla paylaşım yapmayı ise ihmal etmedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yer alan Gülsim Ali İlhan, Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun karakterine hayat vermiş ve adını duyurmayı başarmıştı.

Bu dizinin ardından yolu Gönül Dağı ile keşisen Gülsim Ali, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile göz doldurdu.

Mavi gözleri ve güzel gülüşü ile Gönül Dağı izleyicisinin gönlünde taht kuran Gülsim Ali, verilen yılbaşında arasında Almanya'ya gitti.

Ailesi ile buluşan ve hasret gideren Gülsim Ali, ablası ile fotoğraf paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının bir kez daha dikkatini çekti.

Oyuncunun ablasını gören sosyal medya kullanıcıları beğeni ve bolca yorum yapmayı ihmal etmezken, Gülsim Ali'nin ablasının güzelliğinden bahsedildi.

GÜLSİM ALİ İLHAN ABLASI İLE GÜNDEM OLDU

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerden tanıdığımız Gülsim Ali, ablası ile çektirdiği kareleri yayınladı.

Almanya'ya giden ve ailesi ile vakit geçiren oyuncu, hayranlarından tam not aldı. Ablasını gören sosyal medya takipçileri, güzelliğine ve aralarındaki samimi ilişkiye dair yorumlar yaptı.

GÜLSİM ALİ İLHAN'IN İLK MESLEĞİ

Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, oyuncu olmadan önce modellik yapıyordu.

Bulgaristan'da Türk dizilerini izlerken oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Gülsim Ali, herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Oyuncu genç yaşına rağmen adını duyurarak, başarılı ve yapımlarda yer aldı.