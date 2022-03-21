Gönül Dağı Dilek'in annesi Gülsüm Öğretmen bakın kim çıktı! Eski halini görenler büyüleniyor...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek'in annesi Gülsüm Öğretmen karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Ulviye Karaca, bakın kim çıktı. Karaca'nın eski halini görenler, adeta büyülendi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve sıcak hikayeleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, birbirinden genç ve yetenekli isimleri bir araya getiriyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere yansıtmayı başarıyor.

Dizide canlandırdığı Dilek'in annesi Gülsüm Öğretmen karakteriyle gönüllere taht kuran Ulviye Karaca, başarılı performansı ile beğeni topluyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ulviye Karaca, hakkındaki gerçekle hayranların şaşırtıyor.

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ulviye Karaca, Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Uzun yıllar Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Ulviye Karaca; Üç Şehzade, Keloğlan Keleşoğlan, Macbeth ve Küçük Bir Mucize gibi oyunlarda hem yazar hem de yönetmen olarak yer aldı.

Oyunculuğa 2008 yılında rol aldığı ''Süper Babaanne'' dizisiyle adım atan Karaca, şimdilerde Gönül Dağı dizisinde fırtınalar estiriyor.

BAKIN KİM ÇIKTI

Ulviye Karaca, 2011-2018 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Beni Affet dizisinde rol aldı.

Karaca, hafta içi her gün izleyiciyle buluşan ekranların uzun soluklu dizisi Beni Affet'te 'Zühre Anne' karakterine hayat verdi.

Dizinin kadrosunda Şeyma Korkmaz, Murat Danacı, Tolga Akman, Gaye Turgut Evin ve Özgün Çoban gibi isimler yer alıyordu.

Sevilen dizi, 2018 yılında 7 yıllık ekran macerasını sonlandırdı. Ulviye Karaca'nın eski halini görenler ise mest oldu.