Gönül Dağı Dilek'in annesi sete geldi, Taner'i yanına aldı! Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, anne ve babasını sette ağırladı. Ali, o anları ölümsüzleştirerek sosyal medyasında paylaşmayı ihmal etmedi.

Gülsim Ali İlhan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri sayesinde adını duyuran Gülsim Ali İlhan, Gönül dağı ile kariyerinin zirvesine çıktı.

18 Şubat 1995 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen ve güzelliği ile adından söz ettiren oyuncu, Dilek'in karakter özelliklerine seyirciye başarı ile geçiriyor.

Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca bilen, her alanda kendisini geliştirmeye çalışan Gülsim Ali, Dilek'in sakin ve sabırlı hallerini başarı ile canlandırıyor.

Taner karakterine hayat veren Berk Atan ile oldukça iyi bir uyum yakalayan güzel isim, sosyal medyayı ise aktif kullanıyor.

Paylaştığı karelerle güzelliğine güzellik katan Gülsim Ali İlhan, anne ve babasını Gönül Dağı setinde ağırladı.

ANNESİNİN KOPYASI ÇIKTI

Gönül Dağı dizisinde yer alan Gülsim Ali İlhan, son yıllarda ekranın öne çıkan ve sevilen isimleri arasında başı çekiyor. Sosyal medya hesabını akfif olarak kullanan İlhan, anne ve babasını paylaştı.

İlhan'ın anne ve babası seti ziyarete gelirken, karavanda annesine makyaj yaparken paylaşım yapan oyuncu, "Annemi sahneye hazırlarken." notunu düştü.

Gülsim Ali'nin annesini görenler, "Güzelliğini anneden almışsın", "Güzelliğin kaynağı" tarzında yorumlar yaptı.

Gülsim İlhan Ali'nin 2009 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildiği ortaya çıkmıştı.