Gönül Dağı Dilek'in gerçek aşkı şoke edecek! Arada 22 yaş varmış...

Gönül Dağı Dilek'in gerçek aşkı şoke edecek! Arada 22 yaş varmış...

Gönül Dağı dizisinde yer alan Gülsim Ali İlhan, sevgilisi ile gündem oldu. Özel hayatını basından uzak tutmaya çalışan Gülsim İlhan'ın gerçek aşkı ise kendisi gibi oyuncu çıktı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yer alan Gülsim Ali İlhan, özel hayatı ile gündeme gelmekten kaçınıyor.

Sadece kariyeri ile basının karşısına çıkan Gülsim Ali, kendisine dair paylaşımlarını ise sosyal medya üzerinden yapıyor.

Ancak başarılı ve güzel oyuncunun sevgilisi gündeme gelirken, o ismin yine kendisi gibi oyuncu olan Durul Bazan olduğu öğrenildi.

İlişkilerini basından uzak tutmaya çalışan ve iki yıla aşkındır tanışan oyuncular, yazın bir dondurmacıda görüntülendi.

İkili sosyal medya hesaplarına birlikte tek kare koymazken, Gülsim Ali geçtiğimiz günlerde sevgilisinin oyununu paylaşıp destek verdi.

AİLDEN VETO YEDİ

Gülsim Ali İlhan'ın ailesinin Durul Bazan’ı veto ettiği öne sürüldü. Ancak bu iddiaların doğru olup olmadığı netlik kazanmadı. Ayrıca Gülsim Ali İlhan şu sıralar ailesiyle birlikte Almanya'da tatil yapıyor.

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında ekrana gelen ve sadece dört bölüm süren 'Yüzleşme' adlı dizide rol almıştı.

ROL ARKADAŞI İLE YAKIŞTIRILIYORDU AMA...

Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan, Gönül Dağı dizisinde beğeni topladı. İkili dizideki uyumlarıyla yakıştırıldı. Ancak Berk Atan, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile beraber.

Atan büyük aşkına yaz aylarında evlenme teklifi etmiş ve "Evet" cevabını almıştı. İkili kısa süreli bir ayrılık yaşarken, geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya geldi.