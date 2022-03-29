Gönül Dağı dizisinde Rıfat’a ne olacak? Meryem geri dönecek mi? Doktor kasabayı terk edecek mi? Taner'le Dilek'in çocukları kız mı erkek mi?

TRT 1’in cumartesi geceleri ekranlara gelen sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 57. bölümü seyirci ile buluştu.

Her bölümüne bir oyuncusunun hikayesine yer veren dizi bugün Kahveci Rıfat’ın annesi yemekçi Hacer‘in anlatımı ile başladı.

DOPDOLU BİR 57. BÖLÜM İZLEDİK

Bölümde dedelerinin kendilerine hediye ettiği barakaları yakılan üç amca oğlunun el ele verip her şeye baştan başlamaları, Taner’in hamile eşi Dilek’in kuru iğdeye aşermesi, Belediye Başkanının kızı Asuman’la, amcaoğullarından Ramazan’ın tekrar kavuşması, Zahide’nin kocası dolmuşçu Sefer’in geçirdiği ameliyattan sonra uğradığı hafıza kaybının geçmesi ve Düğüncü Muammer’in doktor oğlunun meslekten uzaklaştırılması sonrası bir elinde sandalye ve sırtında beyaz önlükle mahalle mahalle dolaşıp insanlara şifa dağıtması hikayeleri ekrana geldi.

KAHVECİ RIFAT'IN UĞRANDA EKMEK TEKNESİNİ SATTIĞI MERYEM GERİ DÖNECEK Mİ?

Son bölümün en can alıcı konusu Kahveci Rıfat’ın gözlerini açmak için kahvesini satıp, peşinde deli gibi koştuğu nişanlısı Meryem tarafından terk edilmesi oldu. Meryem körken tanıyıp sevdiği Rıfat’ı gözleri açıldıktan sonra gördüğünde beğenmemiş ve hayal kırıklığına uğramıştı. Artık onunla evlenmek değil o güne kadar kaçırdığı fırsatları yakalamak istiyordu. Meryem düşüncelerini önce babası Sütçü Çaplin’e sonra da nişanlısı Kellerin Rıfat’a anlatacaktı. Meryem Rıfat’a “Keşke gözlerim açılmasaydı, seni görmeseydim, ben dünyayı gördüm, onları keşfetmek istiyorum.” dedi.

Rıfat ise sadece “Bunu bize yapma” diyebildi.

RIFAT KENDİSİNİ GÖNÜL DAĞI'NA VURDU

Meryem bir otobüse binip kasabayı terk ederken, Rıfat öğrendikleri karşısında yıkılmış ve kendini çoktan Gönül Dağı’na vurmuştu. Gönül Dağı’ndan o gece taşlar düştü. Nerede ise Rıfat’ın üzüntüsü dağda karşılık buluyordu.

BÜTÜN KÖY RIFAT İÇİN SEFERBER OLDU

Bütün köy peşinden gönül dağına çıkıp Rıfat’ı aradı ama yetişemediler. Bulduklarında ise belki Rıfat ölmemişti ama dünya ile bağını koparmıştı.

"İNSAN İNSAN DERLER DAYI İNSAN NEDİR BİLİR MİSİN?"

Karşılarında “İnsan insan derler dayı insan nedir bilir misin” diye soran ve başka hiçbir söz etmeyen Rıfat’ı bulduklarında anladılar ki Rıfat artık gerçek bir divane olmuştu.

DAĞIN DAYANAMADIĞI ACIYA RIFAT ASIL DAYANDI?

Herkes çok geç kalmıştı. Dağın dayanamadığı bu acıya insan nasıl dayansındı. Rıfat’ın annesi o güne kadar oğluna hoşgörü göstermediği için, onu sürekli horladığı için ve sevgisini söylemediği için çok pişman olmuştu. Artık sadece Rıfat değil annesi de gerçek anlamda yaşamıyordu.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ'NİN 58. BÖLÜMÜNDE NELER VAR?

Gelecek bölüm fragmanına bakacak olursak ise, Gedelli’li Selami’nin ağabeyi Almanya’dan kasabaya geliyor. Aralarındaki miras sorunu önümüzdeki bölüme damga vuracağa benziyor. Ancak bu kasabadaki insanlar araya girecek ve her zaman olduğu gibi doğru yolu onlara gösterecek. Adalet bu olayda da sağlanacak.

Gönül Dağı 58. Bölüm Fragmanı VİDEO



DOKTORA GİDEN DİLEK'LE TANER NEDEN ŞAŞIRDI?

Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeye giden Dilek'le Tamer niye şaşırdılar? Çünkü ikiz bebekleri olacağını öğrendiler.

GÖNÜL DAĞI'NA RAMAZAN MI GELDİ?

Fragmanda Ramazan ayı gelenekleri gösteriliyor. Doktor Kenan, yaşayamadığı çocukluğunu bu etkinliklerde yaşayacak.

DOKTOR KENAN KASABAYI TERK Mİ EDİYOR?

Doktor Kenan ile hemşire Elif arasında geçen diyaloglar birbirilerinden ayrılacakların ima etse tam tersi olacak ve doktor, aldığı iş teklifini geri çevirerek kasabada kalmaya devam edecek. Bu son hareket terk edilme korkusu yaşayan hemşire Elif’in kalbinin yumuşamasını sağlayacak.

RIFAT'A NE OLACAK?

En önemlisi Rıfat… Fragmanda Rıfat’ın çıktığı dağda bir iftar sahnesi var. Demek ki kasabalı Rıfat’ı kaderine terk etmeyecek. Gönül Dağı’nın ne kadar efsanesi olursa olsun, çağımızda da tıp var bilim var, zaten dizide de vurgulanan mesaj bu. Bu nedenle Rıfat’ın şifası belki bundan sonraki ilk bölümde değil ama ilerleyen süreçte mutlaka bulunacak. Kasabadaki dayanışma Gönül Dağı’nın kaderini değiştirecek.

KASABALI MERYEM'E KIZACAK MI?

Meryem’e gelecek olursak… Kasabada herkes ona çok kızacak. Daha önemlisi anlamayacak. Arkasından konuşacaklar. Babası Rıfat’ın durumunu Meryem’e anlatacak. Meryem, yaptığı seçimden dolayı yaşanan bu felakete çok üzülecek ve geri dönüp Rıfat’a kendisinin ya da hiç kimsenin bu acıya değmeyeceğini söyleyecek.

DİVANE NE DEDİ?

Rıfat’ın şifasını “İnsan insan derler dayı insan nedir bilir misin?” sorusunun cevabı verecek. Cevabı, dizinin içinde Divane verdi zaten.