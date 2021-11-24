Gönül Dağı dizisindeki o sahne yürek yaktı! Kavuşamadan ayrılık geldi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 41. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı'nın 41. yeni bölümünde öyle bir sahne var ki dizinin hayranlarına büyük bir şok yaşatacak.

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 27 Kasım Cumartesi akşamı 41. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 41. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin yayınlanan fragmanında, seyirciyi kahreden sahnelerin beklediği ortaya çıktı. Her bölümde izleyicilerini kah ağlatan kah güldüren Gönül Dağı dizisinin bu sahnesi yürek yakacak cinsten.

SENARYO MUTLU SONA DOĞRU İLERLİYORDU

Sevilen dizide uzun zamandır merak edilen bir gerçek tam ortaya çıkmış ve detaylar netlik kazanmaya başlamışken son yaşananlar biraz can sıkacak gibi duruyor. Oysa ki Taner ve Dilek'in evliliği yeni bölüme damga vurmuş, her şey yoluna girmişti.

Gönül Dağı'nın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 40. bölümünde, Doktor Kenan'ın Döndü ve Düğüncü Muammer'e gerçekleri açıklamasıyla birlikte senaryo yavaş yavaş mutlu sona doğru gidiyordu.

Doktor Kenan'ın geçmişini anlattığı sahneler, Dilek ve Taner'in düğününün bile önüne geçmişti neredeyse...

DOKTOR KENAN KURTLARIN SALDIRISINA UĞRADI

Ancak Gönül Dağı'nın 41. bölüm 2. fragmanında, kurtların saldırısına uğradığı görülen Doktor Kenan’ın akıbeti, şimdiden merak konusu oldu.

Döndü'nün ''Oğlum'' diye seslenmesi herkesi üzerken, bütün umutları tüketen o sahneyi izleyen dizinin sıkı takipçileri, sosyal medyada ''Kavuşamadan ayrılık geldi'' şeklinde yorumlarda bulundu.

Şu an için kulislerde ayrılık iddialarına dair bir detay paylaşılmadı. Dolayısıyla ''Doktor Kenan ailesine kavuşacak mı?'' sorusunun yanıtı, tüyleri diken diken edecek sahnelerin yaşanacağı Gönül Dağı dizisinin 41. bölümünde ortaya çıkacak.