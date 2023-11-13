Gönül Dağı dizisinden acı haber: Başrol veda ediyor Cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisinden şoke eden karar geldi. Dizinin sevilen karakteri veda ediyor…

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Cumartesi günlerinin reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, her hafta yeni bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Anadolu insanının sıcacık hikayeleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Melis Sevinç, Hazal Çağlar gibi başarılı isimler yer alıyor.

İlk bölümden itibaren izleyiciyi sürüklemeye devam eden dizide yeni gelişmeler yaşanıyor. Kulislerde dönen bu iddia, gündeme bomba gibi düştü.

O oyuncu vedası, hayranlarını şoke etti.

Ayrılık iddiası şoke etti!

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteriyle hafızalara kazınan Hazal Çağlar, kuliste dolaşan dedikodularla gündeme oturdu.

Dolaşan iddialara göre; Hazal Çağlar Gönül Dağı dizisinin kadrosundan ayrılacak. Ünlü oyuncuyla ilgili ortaya çıkan iddiaları, dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddialarını da gündeme getirdi.

Hazal Çağlar’ın diziye veda edip etmeyeceği ilerleyen bölümlerde belli olacak.