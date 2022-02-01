Gönül Dağı dizisinde şoke eden ölüm! O ismin gidişiyle her şey çok değişecek

Gönül Dağı dizisinde şoke eden ölüm! O ismin gidişiyle her şey çok değişecek

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman'ın babası Münir Başkan'a hayat veren Ege Aydan'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Gönül Dağı Münir Başkan ölecek mi? Ege Aydan diziden ayrılacak mı?

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizisi, ayrılık söylentileriyle gündemde yer alıyor.

Dizide Ege Aydan'ın hayat verdiği Münir Başkan, Asuman ile Ramazan'ın evlenmesine karşı çıkmış ve kızının tepkisiyle karşılaşmıştı.

Ardından bir anda yere yığılan Münir Başkan'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Hastaneye yetiştirilen ve hemen ameliyata alınan Münir Başkan'ın kafadan aşağısı felç olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Münir Başkan'ın öleceği haberi, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Dizinin sıkı takipçileri, Ege Aydan'ın canlandırdığı Münir Başkan karakterinin ölüp ölmediğini araştırmaya başladı.

Peki Gönül Dağı Münir Başkan ölüyor mu? Ege Aydan diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar…

GÖNÜL DAĞI MÜNİR BAŞKAN ÖLDÜ MÜ, EGE AYDAN GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILDI MI?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde, Münir Başkan'a bakan ve onu besleyen kızı Asuman ile sevgilisi Ramazan'ın akıbeti kadar, Münir Başkan'ın dizideki akıbeti de merak ediliyor.

Yeni fragmanda Münir Başkan'ın olmaması ise merakı iyice artırdı. Felç geçiren Münir Başkan'ın ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak.

GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM ÖZETİ

Taner, amcaoğullarıyla birlikte girdikleri çekici işinin, kendilerini icatlardan uzaklaştırdığını düşünmeye başlamıştır.

Yeniden icat yaptıkları günlere dönmek istese de maddi kaygılar onları bu işe devam etmeye zorlar. Amcaoğulları ve Taner'in umutsuz bir şekilde devam ettikleri çekicilik işi, onları nasıl bir sürprizle buluşturacaktır?

Öte yandan Sefer'in hastalığını öğrenen çocuklar üzgün haldedir. Sefer'in iyileşmesi için bir yol arayan çocuklar, nasıl bir maceraya sürüklenecektir?

Bunun yanı sıra Elif ve Arif'in ameliyat günü gelmiştir. Büyük umutlarla girdikleri ameliyat sonrasında baba kızı neler beklemektedir?