Gönül Dağı Doktor Kenan'ın eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Masmavi gözleriyle akılları baştan alıyor...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Doktor Kenan karakteriyle beğeni toplayan Serkan Kuru'nun eşi de tanıdık çıktı. Meğer Kuru, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde boy gösteren güzel isim ile evliymiş...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, kalplere dokunan sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle beğeni topluyor.

Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının hikayelerini konu edinen dizinin oyuncuları, yetenekleriyle göz dolduruyor.

Cumartesi akşamlarının zirvesinden inmeyen dizide, Döndü ve Muammer'in oğullarından biri olan Doktor Kenan karakteri, hikayesiyle izleyicileri derinden etkiledi.

Kardeşi Veysel'in arkasında dağ gibi duran Doktor Kenan'ın hikayesi, Elif Hemşire'ye aşık olmasıyla renklendi.

İzleyiciler tarafından benimsenen Doktor Kenan karakteri, yakışıklı oyuncu Serkan Kuru ile hayat buluyor.

Başarılı performansı ve sempatik halleriyle adından söz ettiren Kuru'nun özel hayatı merak ediliyor.

Hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun evli olduğu ismi öğrendiklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

Gönül Dağı ile parladı

18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Serkan Kuru, Balıkesir Üniversitesi Endüstriyel Elektronik bölümünden mezun oldu.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan ''Terme Çayı'' filmi ile geçen Serkan Kuru, ilk dizi deneyimini de Beşinci Boyut dizisi ile yaşadı.

Kara Para Aşk, Kertenkele, Emret Komutanım, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Şah Mat, Savaşçı gibi projelerde rol alan Kuru, Gönül Dağı dizisiyle adını duyurdu.

Eşi Arka Sokaklar'dan çıktı

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Doktor Kenan karakterinin hikayesini seyirciye yansıtmayı başaran Serkan Kuru, meslektaşı Gökcan Gökmen ile evli.

Birlikte rol aldığı Hatçe Sosyetede, Kaşıkçı Güzeli gibi projeler sayesinde tanışan çift, daha sonra evlendi. Bu evliliklerinden de bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Kuru, zaman zaman eşi ve kızı ile olan karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Instagram'da yaklaşık 90 bin takipçisi bulunan Serkan Kuru, paylaşımlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Matematik bölümünden mezun olan Gökcan Gökmen, Şahika Tekand'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Çiçek Taksi, Kaçak Gelin, Arka Sokaklar, Ah İstanbul, Unutulmaz ve Mahpeyker Kösem Sultan gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Gökcan Gökmen, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde de boy gösterdi.