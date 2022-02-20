Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
529.051
-3.56%
BTXN Coin
39.55
4.18%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    • Gönül Dağı Düğüncü Muammer'in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri 'pes' dedirtti

    Gönül Dağı Düğüncü Muammer'in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri 'pes' dedirtti

    Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Düğüncü Muammer karakteriyle dikkati çeken usta oyuncu Ali Düşenkalkar, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Düşenkalkar'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı Düğüncü Muammer'in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri 'pes' dedirtti

    Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, anlattığı hikayelerle içleri ısıtmaya devam ediyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

    Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen dizide birbirinden yetenekli ve usta isimler yer alıyor. Bu isimlerden biri olan Ali Düşenkalkar, Veysel ve Kenan'ın babası Muammer karakterine hayat veriyor.

    Muammer karakterini başarıyla canlandıran usta oyuncu Ali Düşenkalkar'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

    HEM OYUNCU HEM SESLENDİRMEN

    1961 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Ali Düşenkalkar, 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

    Uzun yıllar İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Ali Düşenkalkar, oyunculuğun yanı sıra tiyatro yönetmenliği de yaptı.

    Binlerce dizi, film ve belgesel seslendiren Düşenkalkar, bir süre özel bir kurumda diksiyon eğitimi verdi.

    Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan usta oyuncu, 2005 yapımı ABD-Almanya ortak yapımı ''V for Vendetta'' filminin baş karakterini Türkçe olarak seslendirdi.

    Gönül Dağı Düğüncü Muammer in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri pes dedirtti #1

    KARDEŞİ SEKSENLER'İN YILDIZI ÇIKTI

    Evli bir çocuk babası olan Ali Düşenkalkar'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edildi.

    Ali Düşenkalkar'ın kendisinden 7 yaş küçük kardeşi Munis Düşenkalkar'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Munis Düşenkalkar, TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de Sami'nin ilk eşi Şükriye'yi canlandırmıştı. İki kardeşin benzerlikleri ise 'Pes' dedirtti.

    Gönül Dağı Düğüncü Muammer in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri pes dedirtti #2

    Gönül Dağı Düğüncü Muammer in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri pes dedirtti #3

    Gönül Dağı Düğüncü Muammer in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri pes dedirtti #4

    Gönül Dağı Düğüncü Muammer in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri pes dedirtti #5

    Gönül Dağı Düğüncü Muammer in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri pes dedirtti #6

    Gönül Dağı Düğüncü Muammer in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri pes dedirtti #7

    Gönül Dağı Düğüncü Muammer in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri pes dedirtti #8

    Gönül Dağı Düğüncü Muammer in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri pes dedirtti #9


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi
    3. Sayfa

    İstanbul'da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    İstanbul'da emlak fiyatları yüzde 75 arttı
    Ekonomi

    İstanbul'da emlak fiyatları yüzde 75 arttı

    Görüş Bildir