Gönül Dağı Düğüncü Muammer'in kardeşi Seksenler dizisinin yıldızı çıktı! Benzerlikleri 'pes' dedirtti

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Düğüncü Muammer karakteriyle dikkati çeken usta oyuncu Ali Düşenkalkar, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Düşenkalkar'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, anlattığı hikayelerle içleri ısıtmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen dizide birbirinden yetenekli ve usta isimler yer alıyor. Bu isimlerden biri olan Ali Düşenkalkar, Veysel ve Kenan'ın babası Muammer karakterine hayat veriyor.

Muammer karakterini başarıyla canlandıran usta oyuncu Ali Düşenkalkar'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

HEM OYUNCU HEM SESLENDİRMEN

1961 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Ali Düşenkalkar, 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Uzun yıllar İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Ali Düşenkalkar, oyunculuğun yanı sıra tiyatro yönetmenliği de yaptı.

Binlerce dizi, film ve belgesel seslendiren Düşenkalkar, bir süre özel bir kurumda diksiyon eğitimi verdi.

Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan usta oyuncu, 2005 yapımı ABD-Almanya ortak yapımı ''V for Vendetta'' filminin baş karakterini Türkçe olarak seslendirdi.

KARDEŞİ SEKSENLER'İN YILDIZI ÇIKTI

Evli bir çocuk babası olan Ali Düşenkalkar'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edildi.

Ali Düşenkalkar'ın kendisinden 7 yaş küçük kardeşi Munis Düşenkalkar'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Munis Düşenkalkar, TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de Sami'nin ilk eşi Şükriye'yi canlandırmıştı. İki kardeşin benzerlikleri ise 'Pes' dedirtti.