Gönül Dağı gelecek hafta: Asuman ve Ramazan'ın aşkı sonsuza kadar bitti...

Gönül Dağı gelecek hafta: Asuman ve Ramazan'ın aşkı sonsuza kadar bitti...

Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Asuman ve Ramazan aşkının artık sona geldiği görüldü. Asuman babasının yaşadıklarından kendisini sorumlu tutarken, Ramazan ise perişan oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin, 48. bölüm ön izlemesi Yotube üzerinden görücüye çıktı.

Dizinin yayınlanan ön izlemesinde; Asuman'ın babası Münir'in beyin kanaması geçirdiği ve felç kaldığı görüldü.

Yatağa düşen ve konuşamayan babasının yanından ayrılmayan Asuman, "Benim istediği tek şey mutlu olabileceğim bir yuva kurabilmekti. Özür dilerim baba, ben içime söz geçiremedim." dedi.

Ramazan cephesinde ise olaylar daha çok karışırken annesi Gülşıl, "Bundan sonra Asuman lafını duymak istemiyorum senden. O kadar" dedi ve bu işe karşı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Asuman ve Ramazan'ın ilişkisine her zaman destek veren Kamuran tıpkı Gülşıl gibi resti çekerken, aşıkların kavuşması hayal oldu.

Peki, bundan sonra ne olacak? Münir iyileşecek mi? Ramazan ve Asuman yeniden bir araya gelebilecek mi?

Tüm bu soruların cevabını 22 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümde öğrenme şansını elde edeceğiz. İşte Gönül Dağı gelecek hafta...

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