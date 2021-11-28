Gönül Dağı gelecek hafta: Asuman'ı istemeye geleceklerini duyan Ramazan yıkıldı!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 42. bölümünden kısa bir ön izleme yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Asuman'ı istemeye geleceklerini öğrenen Ramazan'ın ağlayarak koşması yürekleri sızlattı.

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 27 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan 41. bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisinin son bölümü, hem eğlenceli hem de üzücü anlara sahne oldu.

Cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin yeni bölümünün ardından gelecek hafta yani 42. bölümde neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Asuman'ın, ''Bugün Ramazan'ı gördüm, o eski Ramazan'ı... Hani içinde merhamet olan, hep şefkatlı bakan Ramazan'ı. Onu öyle görünce içim bir güzelleşti biliyor musun?'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan, ''Asuman Hanım'ı istemeye gelecekler bu akşam'' sözleri karşısında gözyaşlarını tutamayan Ramazan'ın ağlayarak koşması yürekleri sızlattı. İşte Gönül Dağı gelecek hafta tanıtımı...

Gönül Dağı Gelecek Hafta: 42. Bölümde Neler Olacak? VİDEO