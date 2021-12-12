Gönül Dağı gelecek hafta: Ciritçi Abdullah Veysel ve Kenan’ı yolculuğa çıkardı, kavuşma yakın!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 44. bölümünden kısa bir ön izleme yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Ciritçi Abdullah'ın Veysel ile Kenan’ı yolculuğa çıkarması dikkati çekti.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve unutulmaz aşkların hikayesini konu edinen TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 11 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 43. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi akşamlarına damgasını vuran Gönül Dağı son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Son bölümün hemen ardından dizinin gelecek hafta yani 44. bölümde neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda, Veysel ve Kenan’ı yolculuğa çıkaran Ciritçi Abdullah'ın, ''İnsan için kabullenmek çetin bir yokuştur. Herkes çıkamaz o yokuştan. Kimi içinde bulunduğu hali kabullenemez, kimi bulunmadığı hali. Kimi olduğunu kabul edemez, kimi olmadığını. Kimi yaşadığını kabullenemez, kimi yaşamadığını.'' sözleri yine düşünmeye sevk etti.

Dağa çıktıklarında güneş toplayan adamın, ''Nerede kaldınız Ciritçi Abdullah. Çok geç kaldınız çok!'' sözleri ise merak uyandırdı.

Öte yandan Veysel ve Kenan aynı yatakta yatması, iki kardeşin arasındaki buzların eriyeceğine işaret eder nitelikte... İşte Gönül Dağı gelecek hafta tanıtımı...

Gönül Dağı Gelecek Hafta - 44. Bölümde Neler Olacak VİDEO