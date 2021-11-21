Gönül Dağı gelecek hafta: Doktor Kenan aslında kimin oğlu?

Gönül Dağı'nın yayınlanan kısa ön izlemesinde; Doktor Kenan'ın aldığı ölüm belgesiyle yıkıldığı ve sinir krizi geçirdiği görüldü. Ölen çocuklarına özlem duyan Döndü ise Veysel'i ağlattı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerinin en sevilen yapımlarından birisi oldu.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizinin çekimleri, Sivrihisar'da devam ediyor.

İkinci sezonda da oyuncu kadrosunu büyük oranda koruyan dizi, reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Dizinin dün yayınlanan bölümü hem eğlenceli hem de üzücü anlara sahne olurken, İzzet Altınmeşe konuk olarak katıldı.

Taner ve Dilek'in düğününe katılan ve birbirinden güzel şarkılarını seslendiren İzzet Altınmeşe, seyirciyi mest etti.

Dizinin yeni bölümünün ardından gelecek hafta neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan yeni tanıtımda; Doktor Kenan gördüğü ölüm kağıdı ile yıkıldı ve sinir krizi geçirdi.

Kafası karışan ve bundan sonra ne yapacağını bilemeyen Kenan, evindeki her şeyi dağıtmaya başladı.

Veysel annesinin kaybettiği çocuklarını özlediğini görünce ağlayarak, "Benim kokum farklı mıdır onlardan? Belki ben onlar kadar güzel bir evlat olamadım sana." dedi.

Döndü bu sözler karşısında şaşırırken, gözyaşlarını tutamadı. İşte Gönül Dağı gelecek haftanın tanıtımı...

Gönül Dağı gelecek hafta İZLE