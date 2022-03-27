Gönül Dağı gelecek hafta: Hoş geldin ya şehri Ramazan!

Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Ramazan coşkunu yaşamaya başlayan kasabalılar ve Selami'nin sahur vakti davul çaldığı anlar yer aldı. Ramazan'ı karşılayan amcaoğulları, bir sofrada buluştu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ikinci sezonuyla yine reyting rekorları kıran Gönül Dağı, dün yine izleyiciyi heyecanlandıran bir bölümle yayınlandı.

Rıfat'ın Meryem'in ayrılığına dayanamaması ve kendisini dağlara vurması, herkesi oldukça üzdü.

Aşkı için deliren ve farklı bir havaya bürünen Rıfat için herkes üzülürken, kasabalılar için onu aramaya çıktı.

Rıfat'ın bundan sonraki süreçte neler yaşayacağı merak edilirken, diziden ön izleme yayınlandı.

Gelecek haftanın ön izlemesinde; kasaba halkının Ramazan'ı karşıladığı ve bir sofra etrafında buluştukları görüldü.

Selami sahur vakti için davul çalmaya çıkarken söylediği mani ile herkesin gönüllerini fethetti. İşte Gönül Dağı gelecek hafta..

Gönül Dağı gelecek hafta İZLE