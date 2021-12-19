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Gönül Dağı gelecek hafta: İşte ailesini unutmaya başlayan Sefer'in yeni hamlesi!

Gönül Dağı gelecek hafta: İşte ailesini unutmaya başlayan Sefer'in yeni hamlesi!

Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Sefer'in hastalığından dolayı her şeyi yavaş yavaş unutacağı görüldü. Ailesini unutmaktan korkan Sefer, çocukları için kaset doldurmaya başladı.