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- Gönül Dağı gelecek hafta: İşte ailesini unutmaya başlayan Sefer'in yeni hamlesi!
Gönül Dağı gelecek hafta: İşte ailesini unutmaya başlayan Sefer'in yeni hamlesi!
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 10:19
- Güncelleme : 19.12.2021 - 10:21
TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı, dün yeni bölümü ile seyircisinin karşısına geçti.
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cahit Süvarioğlu, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya ve Semih Ertük gibi isimlerin yer aldığı diziden, yeni bölüm sonrası ön izleme geldi.
Dizinin yayınlanan ön izlemesinde; hasta olan ve hastalığı yavaş yavaş ilerleyen Sefer, ailesini unutma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
Sefer ailesini unutmaktan korkarken, bu gerçekle yüzleşmeden önce kaset doldurmaya başladı.
Çocuklarını unutmak istemeyen ve onlara bir anı bırakmak isteyen Sefer, duygusal sözler söyledi.
Söylediği sözler ile herkesi ağlatan Sefer, "Ben Sefer. Bu kaset çocuklarım için. Gelecekte doğacak olan daha ismini bile bilmediğim çocuğum için.." dedi. İşte Gönül Dağı gelecek hafta...