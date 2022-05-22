Gönül Dağı gelecek hafta: Meryem Rıfat'a geri döndü, divane Rıfat yine kendini dağa vurdu!

Gönül Dağı gelecek hafta: Meryem Rıfat'a geri döndü, divane Rıfat yine kendini dağa vurdu!

Gönül Dağı dizisinin 65. bölümünden kısa bir ön izleme yayınlandı. Tanıtımda; yaptıklarından pişman olan Meryem, Rıfat'a geri döndü. Meryem'i karşısında gören divane Rıfat ise yine kendini dağa vurdu.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Köprü Film imzalı dizi, 21 Mayıs Cumartesi akşamı 64. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran dizi, son bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı.

Son bölümün hemen ardından dizinin gelecek hafta yani 65. bölümde neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda; Sevilay Gültekin'in hayat verdiği Meryem karakteri geri döndü.

Gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı terkeden ve nankör ilan edilen Meryem, Rıfat'ın karşısına çıktı ve ''Pek istediğim gibi gitmedi hiçbir şey. Belki de hiç gitmemeliydim burdan, belki de hiç bırakmamalıydım.'' dedi.

Meryem'i karşısında gören divane Rıfat ise yine kendisini Gönül Dağ'ına vurdu. Eşi Mihriban ise Rıfat'ın peşinden koşup onu sımsıkı sarıp sarmaladı.

Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Gönül Dağı gelecek hafta tanıtımı...

Gönül Dağı'nda Gelecek Hafta - Gönül Dağı 65. Bölüm İzle