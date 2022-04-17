Gönül Dağı gelecek hafta: Muammer Kenan ile Elif arasına girdi, Elif Kenan'dan vazgeçti!

Gönül Dağı dizisinin 61. bölümünden kısa bir ön izleme yayınlandı. Tanıtımda; Muammer'in söyledikleri karşısında yıkılan Elif, ''Benim yüzümden yuvanız dağılmasın.'' diyerek Kenan'dan vazgeçti.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle milyonları ekran başına toplamaya devam ediyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimleri buluşturan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Gönül Dağı dizisi, 16 Nisan Cumartesi akşamı 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi, son bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün hemen ardından dizinin gelecek hafta yani 61. bölümünde neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda; Kenan'ın babası Muammer'in söyledikleri karşısında yıkılan Elif, Muammer ile yüzleşti.

Elif, ''Siz güzel bir ailesiniz Muammer amca. Benim yüzümden dağılmayın. Yuva bir kere dağıldı mı bir daha asla tam olmuyor. Benim gibi...'' diyerek Kenan'dan vazgeçti. İşte Gönül Dağı gelecek hafta tanıtımı...

Gönül Dağı'nda Gelecek Hafta - Gönül Dağı 61. Bölüm İZLE