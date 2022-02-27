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    • Gönül Dağı gelecek hafta: Münir Başkan Asuman'ı verdi, Asya'dan vazgeçmeyen Ramazan nikah tarihi aldı...

    Gönül Dağı gelecek hafta: Münir Başkan Asuman'ı verdi, Asya'dan vazgeçmeyen Ramazan nikah tarihi aldı...

    Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; işlerin tersine döndüğü, Münir Başkan'ın Ramazan'a Asuman'ı verdiği görüldü. Ancak Asya'yı yarı yolda bırakmak istemeyen Ramazan, nikah günü aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 13:21
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    Gönül Dağı gelecek hafta: Münir Başkan Asuman'ı verdi, Asya'dan vazgeçmeyen Ramazan nikah tarihi aldı...

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 54. bölüm ön izlemesi yayınlandı.  Yayınlanan ön izlemede, işlerin tersine döndüğü görüldü.

    Yayınlanan ön izlemeye göre; Ramazan ve iyileşmeye başladığı görülen Münir Başkan'ın Asuman hakkında konuştuğu görüldü.

    Ramazan'ın Asya'yı korumak için onunla nişanlandığını duyan Münir Başkan, "Bu yaptıklarının telafisi yok Ramazan." dedi.

    Bu sözler karşısında şaşıran Ramazan ise 3-5 gün içerisinde düğünü olduğunu söyledi ve Asya ile nikah için gün aldı.

    Asya'yı bırakamayacağını söyleyen Ramazan'ın sözleri en çok Asuman'ı yaralarken, bundan sonra ne olacağı merak konusu oldu.

    Ramazan ve Asya evlenebilecek mi? Asuman bundan sonra nasıl bir adım atacak? Tüm bu soruların cevabını yeni bölümde öğreneceğiz. İşte Gönül Dağı'nda gelecek hafta...

    Gönül Dağı'nda gelecek hafta İZLE

    Gönül Dağı gelecek hafta: Münir Başkan Asuman ı verdi, Asya dan vazgeçmeyen Ramazan nikah tarihi aldı... #1


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