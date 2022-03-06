Gönül Dağı gelecek hafta: Ramazan atı Yadigar'la vedalaştı ve onu bozkıra saldı!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 55. bölümünden kısa bir ön izleme yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Ramazan'ın atı Yadigar'la vedalaşıp onu bozkıra saldığı görüldü.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Anlattığı hikayelerle içleri ısıtan ve çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, 5 Mart Cumartesi akşamı 54. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi, son bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün hemen ardından dizinin gelecek hafta yani 55. bölümde neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda; Asuman valizini toplarken, Ramazan'ın atı Yadigar ile vedalaşması ve onu bozkıra salması dikkati çekti.

Ramazan'ın atına söylediği, ''Yolun sonuna geldik mi Yadigar? Bundan sonra yavaş yavaş çürüyeceğiz bu kasabada. Seni neden mahkum edeyim ki bu kasabaya? Ben yandım bari sen yanma. Beli bir sevgili bulursun kendine. Güzelse bizimkisi gibi böyle sınıfta kalan bir sevda olmaz. Kendine iyi bak Yadigar. Hadi koş Yadigar. Özgürce koş. Rastlarsan benim sakalara selamımı söyle. Sorarlarsa iyiydi de üzülmesinler.'' sözleri ise yürekleri sızlattı. İşte Gönül Dağı gelecek hafta tanıtımı...

Gönül Dağı Gelecek Hafta VİDEO