Gönül Dağı gelecek hafta: Sefer'in Badegül'ü artık Selami'ye emanet...

Gönül Dağı'nın yayınlanan kısa ön izlemesinde; Sefer'in yeniden Badegül'le yolcu taşımasına izin verildiği görüldü. Mezarcı İlyas'ın çocukları aradan çekilirken, Badegül ise Selami'ye emanet edildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dün yine reyting rekorları kırmayı ve seyircisini etkilemeyi başardı.

Reyting sonuçlarında yine birinci çıkan ve her bölümü ile beğeni toplayan Gönül Dağı'ndan ilk ön izleme geldi.

Yayınlanan ön izlemede; Sefer'in Badegül ile yeniden yollara çıkmasına izin verildiği görüldü. Mezarcı İlyas'ın çocukları aradan çekilirken, köfte macerası sona erdi.

Ancak Sefer hastalığından dolayı yeniden Badegül'ün direksiyonuna geçemedi ve iş Selami'ye kaldı.

Selami ve ona yardımcı olan Zahide, minibüsü doldurarak ilçeye doğru harekete geçti. Selami ise şarkılarıyla yolculara keyifli anlar yaşattı. İşte Gönül Dağı'nda gelecek hafta...

Gönül Dağı'nda gelecek hafta İZLE