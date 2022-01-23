Gönül Dağı gelecek hafta: Galiba yenildim, hayata yenildim, kendime yenildim...

Gönül Dağı'nın 49. bölüm ön izlemesinde; iş bulma konusunda sorun yaşayan Taner, Dilek'in dizlerine uzanıp hislerini anlattı. Taner'in, ''Kalbimin en derininde seni taşıyorum.'' sözleri dikkati çekti.

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 48. bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.

Cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin yeni bölümünün ardından gelecek hafta yani 49. bölümde neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda; Taner'in, Dilek'in dizlerine uzanıp ''Galiba yenildim, hayata yenildim, kendime yenildim. Tam yüzüme bir tokat yiyorum. Ben bu tokadın hesabını gider sorarım. Sonra iş hesap sormaya gelince bir tokat daha yiyorum.'' sözleri dikkati çekti.

Dilek ise, ''Sen tanıdığım en güçlü adamsın. Her zaman arka cebinde taşıdığın bir umudun vardır senin.'' sözleriyle eşine umut verdi.

Taner, Dilek'in bu sözlerine karşılık, ''Arka cebimde taşıdığım bir umut var mı yok mu bilemiyorum ama ben kalbimin en derininde seni taşıyorum.'' şeklinde cevap verdi. İşte Gönül Dağı gelecek hafta tanıtımı...

Gönül Dağı 49. Bölümde neler olacak VİDEO