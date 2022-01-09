Gönül Dağı gelecek hafta: Yaşadıklarını kaldıramayan Sefer, Zahide'yi terk etti!

Gönül Dağı'nın 47. bölüm ön izlemesinde; hastalığı nedeniyle zor zamanlar geçiren Sefer'in ''Ne olacaksa olsun!'' deyip Zahide'nin yanından uzaklaştığı görüldü. Peki Sefer Zahide'yi terk edecek mi?

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 46. bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.

Cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin yeni bölümünün ardından gelecek hafta yani 47. bölümde neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Sefer'in, ''Zahide'm ben çok yoruldum. Hastane kokusundan, yeni yeni doktorlar tanımaktan, bölye mi olur şöyle mi olur diye düşünmekten ben çok yoruldum. Ne olacaksa olsun. Benim gücüm kalmadı artık.'' dedikten sonra Zahide'nin yanından uzaklaştığı görüldü.

Zahide'nin Sefer'in arkasından bakakalması ise yürekleri burktu. Peki Sefer Zahide'yi terk edecek mi? İşte Gönül Dağı gelecek hafta tanıtımı...

Gönül Dağı Gelecek Hafta - 47. Bölümde Neler Olacak VİDEO