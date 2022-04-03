Gönül Dağı gelecek hafta: Zahide'nin eski eşi Fikret'in vasiyeti Zahide, Sefer ve çocukları darmadağın etti!

Gönül Dağı gelecek hafta: Zahide'nin eski eşi Fikret'in vasiyeti Zahide, Sefer ve çocukları darmadağın etti!

Gönül Dağı dizisinin 59. bölümünden kısa bir ön izleme yayınlandı. Tanıtımda; Zahide'nin eski eşi Fikret'in vasiyeti ortaya çıktı. Mektubu okuyan Zahide, Sefer ve çocuklar ağlamaktan helak oldu.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Gönül Dağı dizisi, 2 Nisan Cumartesi akşamı 58. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi, son bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün hemen ardından dizinin gelecek hafta yani 59. bölümde neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda; Zahide'nin ilk aşkı olan eski eşi Fikret'in vasiyeti ortaya çıktı. Zahide'den desteğini bir an olsun esirgemeyen Sefer, Zahide'yi mektubu açması konusunda ısrar etti.

Zarfı açan Zahide, mektubun Fikret'ten olduğunu görünce şoke oldu. Mektupta yazanlar ise Zahide ve Sefer'i yıkarken çocukların da ağladığı görüldü.

İzleyiciler ise ''Fikret'in dirisinden çektikleri yetmedi bir de ölüsünden çekiyorlar!'' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Gönül Dağı gelecek hafta tanıtımı...

Gönül Dağı Gelecek Hafta - Gönül Dağı 59. Bölüm VİDEO

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gedelli'de Ramazan hazırlıkları son sürat devam ederken herkesi tatlı bir telaş sarmıştır. Bu, Kenan'ın ailesiyle geçireceği ilk Ramazan olacaktır. Başta Veysel olmak üzere amcaoğulları Kenan'ın Ramazanı tam anlamıyla yaşamasını sağlamak için kolları sıvar.

Rıfat'ın durumunun giderek kötüleşmesi ile Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuk, Rıfat'ta dengeleri değiştirecek. Öte yandan ablası ve abisinin gelmesiyle kendini miras davasının içinde bulan Selami, savaş zırhlarını kuşanır.