Gönül Dağı Günşıl'ın eski haline bakın! Hızlıca hafızaları tazeleyelim

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, herkesin ilgisini çekti. Dizide Günşıl karakterine hayat veren Gülhan Tekin ise herkesin oldukça yakından tanıdığı isimlerin başında geliyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, anlattığı hikayelerle herkesin beğenisini topladı.

Samimi ve sıcak hikayeleriyle Cumartesi akşamı evlere konuk olan dizinin çekimleri, Sivrihisar'da devam ediyor.

Berk Atan, Gülsim Ali ve Ecem Özkaya'nın başrolü paylaştığı dizide, birbirinden tanıdık ve usta isim yer alıyor.

Bu isimlerden birisi olan Gültan Tekin, Ramazan'ın annesi Günşıl karakterine hayat veriyor.

Günşıl karakterini herkese sevindiren ve rolünün altından başarıyla kalkan Tekin, oldukça bilindik bir isim.

Başarılı oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Çok Güzel Hareketler Bunlar ile karşımıza çıktı.

GÜLHAN TEKİN'İN ESKİ HALİ

3 Mayıs 1975 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Gülhan Tekin, Çok Güzel Hareketler Bunları'ın yıldızları arasındaydı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar dizisinde başarılı bir iş çıkaran Tekin, Hükümet Kadını'nda boy gösterdi.

Komedi oyunculuğunun altından kalkan ve herkesin beğenisini kazanan Gülhan Tekin, Gönül Dağı dizisinde ise parlıyor.

Günşıl'ın hikayesini seven ve beğenen Gönül Dağı seyircisi, Gülhan Tekin'i izlemeye doyamıyor.