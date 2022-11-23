Gönül Dağı hayranlarına kötü haber! TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan üzen haber..

Gönül Dağı'ndan izleyicilerini üzecek haber geldi. Dizi bir ay boyunca ekranlara gelmeyecek. İşte sebebi..

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı diziden hayranlarını üzecek bir haber geldi.

Gönül Dağı dizisi her Cumartesi saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyordu. Diziye bir süre ara verileceği haberi sosyal medyada gündem oldu.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yaklaşık 1 ay kadar izleyici karşısına çıkamayacak.

En son 77. bölümü ile ekranlara gelen dizi Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası maçlarının TRT ekranlarında yayınlanmasından dolayı bir ara verecek.

Dünya Kupası maçları nedeniyle yayına ara veren Gönül Dağı dizisinin 24 Aralık Cumartesi günü yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.