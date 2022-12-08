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    Gönül Dağı hayranlarına şok! Gönül Dağı bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelecek mi?

    TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan hayranlarını üzecek haber geldi. Gönül Dağı bu hafta ekrana gelecek mi?
    • 08.12.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:56
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    Gönül Dağı hayranlarına şok! Gönül Dağı bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelecek mi?

    TRT 1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında olan Gönül Dağı dizisi iki haftadır ekrana gelmiyordu. Dünya Kupası maçları nedeniyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

    Her Cumartesi izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisinin uzun süredir ekrana gelmemesi sosyal medyada gündeme geldi. Yaşanan olaylar sonrası dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmama sebebinin Dünya Kupası maçları olduğu açıklanmıştı.

    Dizinin hayranları merakla yeni bölümün yayınlanacağı tarihi beklerken yeni bir şok daha yaşadılar.

    Dizinin yeni bölümüyle 10 Aralık Cuma günü ekrana gelmesini bekleyenler bir şok yaşadı. TRT 1 yayın akışına göre Gönül Dağı bu haftada yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

    Sevilen dizi bu hafta Gönül Dağı Özel isimli bölümle eski bölümlerden sevilen sahnelerin derlendiği bir bölüm ile izleyiciyle buluşacak.


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