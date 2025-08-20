Gönül Dağı izleyicilerine müjde: Yeni sezon başlıyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 5 sezondur izleyiciyle buluşuyor.

14 Haziran’da yayınlanan son bölümle sezon finali yapan dizi, hayranlarını kısa süreliğine ekranlardan uzak bırakmıştı.

Ancak dizinin takipçilerine sevindirici haber geldi.

Gönül Dağı’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım, yeni sezonun yakında başlayacağını müjdeledi.

DİZİ EKİBİ SETE ÇIKTI

Gönül Dağı'nın X hesabı üzerinden yapılan paylaşımla dizinin yeni sezon çekimlerine başlandığı duyuruldu.

Gönül Dağı resmi sitesi, paylaşımı "6. sezon yolculuğumuz başlıyor! Sevgiyle, emekle ve heyecanla yeni sezonumuza ilk adımı attık!" sözleriyle yayınladı.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Amca oğulları TVR Havacılık’ta önemli bir dönüm noktasına gelirken, şirketin yurt dışı operasyonları için Ramazan’a kritik bir sorumluluk teklif edilir. Bu gelişme, Ramazan’ın kasabadan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu gündeme taşır. Kasaba halkı, Ramazan’ın vereceği kararı merakla bekler.

Selma’nın sağlık sorunları yeniden gündeme gelir ve doktorlar ameliyat olmasının kaçınılmaz olduğunu söyler. Bu süreç, Selma ve çevresindekiler için duygusal anlar yaratırken, Taner’in sarsılmaz desteği izleyicilere umut dolu sahneler sunar.

Süleyman’ın çocukları, amca oğullarına karşı artan rahatsızlıklarını gizleyemez hale gelir. Bu durum, onları gizli bir plan yapmaya iter ve ağılda beklenmedik olaylar yaşanmasına yol açar. Kasabada yeni bir gerilimin kapıları aralanırken, dizideki sürpriz gelişmeler izleyicileri şaşırtır.