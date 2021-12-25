Gönül Dağı Kenan'ın güzeller güzeli kızına bakın! Maviş gözleri babasından...

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karakterine hayat veren Serkan Kuru, kızıyla sık sık vakit geçiriyor. En tarz babalardan birisi olan Kuru, kızının güzelliği ile gündeme geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisine sezon başında dahil olan Serkan Kuru, seyirci ile bütünleşmeyi başardı.

Doğduğunda ailesinden koparılan ve evlatlık verilen Doktor Kenan'ın hikayesini seyirciye yansıtan Kuru, oyunculuğu ile beğeni kazandı.

Doktor Kenan ve ailesinin Gedelli'deki kavuşma sahneleri herkesi ağlatırken, bundan sonra Doktor Kenan'ın hayatında neler olacağı merak edilmeye başlandı.

Seyirci Serkan Kuru'nun hikayesini keyifle izlerken, özel hayatıyla ön plana çıkmayan oyuncunun bir kızı olduğu öğrenildi.

Kızıyla zaman zaman sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşan Kuru, en tarz ve yakışıklı babalar arasında yer alıyor.

SERKAN KURU VE GÜZELLER GÜZELİ KIZI

Kendisi gibi oyuncu olan Gökcan Gökmen ile evli olan Serkan Kuru, bir kız babası.

Kızıyla oldukça benzeyen oyuncu, sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Daha önce birçok projede yer alan Kuru, adını Gönül Dağı sayesinde geniş kitlelere duyurdu. Sadeec kariyer hayatı ile gündemde olan oyuncunun güzeller güzeli kızı ise hayranlarının beğenisini kazandı.