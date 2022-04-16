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    Gönül Dağı ön izleme: Cemile'nin baltayla kırdığı kapının arkasından ne çıktı?

    Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; annesini çıkan yangında kaybeden ve onun odasını adı gibi pembeye boyayan Cemile'nin baltayla o kapıyı kırdığı ve gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 16:52
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    Gönül Dağı ön izleme: Cemile'nin baltayla kırdığı kapının arkasından ne çıktı?

    Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini anlatan Gönül Dağı, Cumartesi günleri ekrana geliyor.

    "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, şirin bir kasabada yaşayan insanları seyirci ile buluşturuyor.

    Aşkın, ailenin ve dostluğun önemini bilen Anadolu insanının hikayelerine değinen dizide, Veysel karakterine Semih Ertürk hayat veriyor.

    Semih Ertürk'ün partneri olarak karşımıza çıkan Nazlı Pınar Kaya ise Cemile karakterini canlandırıyor.

    İkilinin dizideki ailesel sorunları ve kayıpları seyirciyi üzerken, yayınlanan son ön izleme ise gözyaşlarının akmasına neden oldu.

    Veysel'in ısrarlarına daha fazla dayanamayan Cemile, annesi ile arasına giren "pembe" kapıyı balta ile kırdı.

    Bu anlarda Veysel'in yanından ayrılmadığı Cemile, kapı kırıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

    Ekran başındaki seyirci ise kapının arkasında nelerin saklandığını merak etmeye başladı. Gönül Dağı ön izleme...

    Gönül Dağı ön izleme İZLE

    Gönül Dağı ön izleme: Cemile nin baltayla kırdığı kapının arkasından ne çıktı? #1


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