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Gönül Dağı ön izleme: Cemile'nin baltayla kırdığı kapının arkasından ne çıktı?

Gönül Dağı ön izleme: Cemile'nin baltayla kırdığı kapının arkasından ne çıktı?

Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; annesini çıkan yangında kaybeden ve onun odasını adı gibi pembeye boyayan Cemile'nin baltayla o kapıyı kırdığı ve gözyaşlarına boğulduğu görüldü.