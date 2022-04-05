Gönül Dağı oyuncuları aslen nereli: Dilek, Ramazan, Asuman, Veysel, Meryem…

Anadolu hikayelerini evlere taşıyan TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı oyuncularının aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte oyuncu kadrosunun doğum yerleri ve memleketleri...

Sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alan TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

Gönül Dağı oyuncu kadrosu ve karakterleri milyonlar tarafından oldukça beğenilirken televizyon ekranı dışında da yakından takip ediliyor.

7 Ekim 2020 yılında TRT 1'de yayın hayatına başlayan Gönül Dağı tüm heyecanıyla devam ederken, oyuncuların özel hayatları da bir hayli ilgi görüyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI ASLEN NERELİ

Oyuncuların memleketleri de en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gönül Dağı kadrosunda kim nereli, hangi memleketli büyük bir merakla araştırılıyor.

Anadolu şivesiyle dikkat çeken karakterler ile hemşehri olduğunu düşünen izleyiciler arama motorlarında “Gönül Dağı oyuncuları ve memleketleri” hakkında aramalar yapıyor.

İşte Gönül Dağı’nın Asuman’ı, Dilek’i, Rıfat’ı, Ramazan’ı, Veysel’i, Meryem’i ve tüm oyuncularının memleketleri…

GÜLSİM ALİ – DİLEK

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir.

BERK ATAN – TANER

26 Eylül 1991 doğumlu olan oyuncu Berk Atan, İzmir’de dünyaya gelmiştir. Atan'ın anne tarafının Boşnak olduğu biliniyor.

CİHAT SÜVARİOĞLU – RAMAZAN

Cihat Süvarioğlu 23 Eylül 1990'da Konya'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Kayseri’de geçiren oyuncu tiyatronun yanında 2014'ten beri ekran önünde yer alıyor.

HAZAL ÇAĞLAR – ASUMAN

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, dizideki belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.

HÜSEYİN SEVİMLİ – RIFAT

Hüseyin Sevimli, 1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2012 yılından itibaren film ve dizilerde oynamaya başlayan Hüseyin Sevimli, Gönül Dağı’nda Kellerin Rıfat olarak da biliniyor.

SEMİH ERTÜRK – VEYSEL

14 Ekim 1993 tarihinde dünyaya gelen Semih Ertürk, doğma büyüme İstanbulludur.

ECEM ÖZKAYA – ZAHİDE

Ecem Özkaya oynadığı Zahide karakteriyle Gönül Dağı adlı dizide yine çok konuşulan isimler arasında. Hem oyunculuğu ile hemde güzeliği ile dikkat çeken oyuncu Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

FERDİ SANCAR – SEFER

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar, İstanbul’da doğup büyümüştür.

NAZLI PINAR KAYA – CEMİLE

Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı Cemile karakteri ile ekran severlerin büyük beğenisini kazanmıştır. 1996 yılının Kasım ayında dünyaya gelen güzel oyuncu İstanbul doğumludur.

EGE AYDAN – MÜNİR

Ege Aydan, 15 Haziran 1958 Ankara Narlıtepe'de, opera sanatçısı ve oyuncu Sevda Aydan' ın oğlu olarak doğmuştur.

GÜLHAN TEKİN – GÜNŞIL

3 Mayıs 1975 İzmir doğumlu olan Gülhan Tekin, hem televizyon hem de sahnedeki başarısıyla dikkat çekiyor.

SERKAN KURU – DOKTOR KEMAL

Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 yılında Bursa, İznik'te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bursa İznik'te tamamlayan Serkan Kuru, ardından İstanbul’a geldi.

ZÜMRE MEĞRELİ – ELİF HEMŞİRE

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Zümre Meğreli, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır.

FEYZA IŞIK – DÖNDÜ

17 Kasım 1975 Almanya’da dünyaya gelen Feyza Işık, üniversite eğitimi için İstanbul’a gelmiştir.

ERDAL CİNDORUK – HÜSEYİN

Erdal Cindoruk, 10 Mayıs 1965 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir.

UTKU ATEŞ – SERDAR

1990 yılının Nisan ayında dünyaya gelen oyuncu Utku Ateş, İstanbul doğumludur.

ALİ DÜŞENKALKAR – MUAMMER

Ali Düşenkalkar, 1961 yılında Kıbrıs, Lefkoşa'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Lefkoşa'da tamamladı. Üniversite için İstanbul’a geldi.

ULVİYE KARACA – GÜLSÜM

1 Mart 1968 tarihinde dünyaya gelen Ulviye Karaca, aslen Ankaralıdır.

ÇİĞDEM AYGÜN – KERİMAN

Çiğdem Aygün 7 Ekim 1987 senesinde Şanlıurfa'da dünyaya gözlerini açtı. Memleketi aslen Şanlıurfa'dır.

CEMİL ŞAHİN – BEHÇET

8 Mart 1986 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Cemil Şahin, Kahramanmaraş'ta büyümüştür. Çukurova Üniversitesi mezunudur.