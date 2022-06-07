Gönül Dağı Ramazan'ın gerçek aşkı güzelliğiyle Asuman'ı ezdi! 'Sen evlisin ama bu kız fenaymış'

Gönül Dağı Ramazan'ın gerçek aşkı güzelliğiyle Asuman'ı ezdi! 'Sen evlisin ama bu kız fenaymış'

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun gerçek aşkı Balca Yılmaz, güzelliği ile görenin aklını başından almayı başardı.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ikinci sezonuyla ekrana damga vurdu.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, reyting rekorları kırdı.

Hikayeleri ve masalsı aşklarıyla gönüllere dokunan Gönül Dağı'nda Cihat Süvarioğlu, "Ramazan" karakterine hayat veriyor.

23 Eylül 1990 yılında Konya'da dünyaya gelen Cihat Süvarioğlu, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu.

2014 yılında dizi sektörüne adım atan başarılı isim, Gönül Dağı sayesinde kariyerinin zirvesine yerleşmeyi başardı.

Dizide hayat verdiği Ramazan'ı üzerine bir elbise gibi giyen başarılı oyuncu, Hazal Çağlar ile iyi bir uyum yakaladı.

Dizinin hayranları tarafından yakıştırılan çift, gerçel hayatta ise oldukça yakın arkadaş. Süvarioğlu'nun ise kalbini kaptırdığı ismin adı Balca Yılmaz.

Balca Yılmaz'ın güzelliği

Balca Yılmaz ile uzun süredir birlikte olan Cihat Süvarioğlu, hayranlarının dikkatini çekiyor.

Sevgilisinin güzelliği sayesinde hayranlarından tam not alan oyuncu, şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Balca Yılmaz ile olan karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Cihat Süvarioğlu'na diziye dair göndermeler yapılıyor.

Dizideki Asuman karakterine yakıştırılan Süvarioğlu, Balca Yılmaz'a bir hayli aşık gözüküyor..

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