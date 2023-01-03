Gönül Dağı Ramazan'ın gerçek aşkı tam bir afeti-devran çıktı: Güzelliği Asuman'ı solladı!

Gönül Dağı dizisinde Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun uzun zamandır birlikte olduğu Balca Yılmaz, güzelliği ile sosyal medyayı büyüledi.

23 Eylül 1990 yılında Konya'da dünyaya gelen ve çocukluk yıllarını Kayseri'de geçiren Cihat Süvarioğlu, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu.

2014 yılından beri tiyatronun yanı sıra dizi ve filmlerde de boy gösteren oyuncu, 2019 yılında Masal Çiçeği ve Yüzleşme dizilerinde yer aldı.

Bugüne kadar birçok projede yer alma fırsatı bulan Süvarioğlu, TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı ile hayranlarıyla buluşuyor.

Gönül Dağı dizisinde Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu, bu sayede yıldızını parlatmayı da başardı.

Dizideki Ramazan karakterini ustalıkla canlandıran ve izleyiciye sevdiren oyuncu, hızla adını duyurdu. Ramazan'ın zaman zaman hüzünlü zaman zaman ise komik hallerini ekrana yansıtan Süvarioğlu, oyunculuğu ile alkış aldı.

Dizideki partneri Hazal Çağlar ile iyi bir uyum yakalayan başarılı ve yakışıklı isim, özel hayatında da oldukça mutlu..

Sakin ve kameralardan uzak bir şekilde sürdürdüğü özel hayatında gönlünü Balca Yılmaz'a kaptıran Süvarioğlu, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

Sosyal medyadan birlikte paylaşımlar yapan çifte övgü dolu yorumlar geliyor.Ünlü oyuncunun sevgilisi Balca Yılmaz ile verdiği pozlar büyük beğeni topluyor.

Gönül Dağı Ramazan'ın gerçek aşkı ortaya çıktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Cihat Süvarioğlu, sevgilisi Balca Yılmaz ile fotoğraflarını paylaşarak hayranlarının beğenisine sunuyor.

Süvarioğlu'nun kız arkadaşı Balca Yılmaz, güzelliği ve doğallığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Samimi kareler paylaşan Yılmaz, Süvarioğlu'na olan aşkını ise onu tek çekip paylaştığı karelerle gösteriyor.

Birlikte zaman geçirmeyi sevdikleri anlaşılan ikili, sık sık da seyahate çıkıyor ve bunları da yine Instagram üzerinden paylaşıyor.