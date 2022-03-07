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    Gönül Dağı Sefer'in akıbeti belli oldu! Ameliyattan çıktı ama...

    TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Sefer karakteri, hastalığı ile mücadele ediyor. Ameliyata giren dolmuşçu Sefer ölecek mi, diziden ayrılacak mı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 16:57
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    Gönül Dağı Sefer'in akıbeti belli oldu! Ameliyattan çıktı ama...

    TRT 1 yapımı Gönül Dağı dizisi, seyircilerini ikinci sezonda da ekrana kilitliyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla reytinlerde de oldukça başarılı gidiyor.

    Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın  yeni bölümde ameliyat sırasında kalbi durdu.

    Ameliyattan kurtulan Sefer, yaşam mücadelesi veriyor.

    Gedelli kasabasında Dolmuşcu Sefer olarak bilinen kasabanın sevilen isimlerinden Sefer'in akıbeti merak konusu oldu.

    SEFER'İN HASTALIĞI

    Sefer, Kayseri'de inşaatta çalışmaya başladığı dönemde hastalanmış ve kasabaya geri dönmek zorunda kalmıştı.

    Rahatsızlanan Sefer'in beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı.

    Sefer'in hayata dönüp dönemeyeceği merak konusu.

    Seyirciler ise "Gönül Dağı Sefer ölecek mi, diziden ayrılıyor mu" merak ediyordu. Konuya dair açıklama dizinin yapımcısından geldi.

    Gönül Dağı Sefer in akıbeti belli oldu! Ameliyattan çıktı ama... #1

    "SEFER KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

    Sosyal medyada diziden ayrılacağı konuşulan Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında yapılan yorumlara dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'den yanıt geldi.

    Ferhat Eşsiz açıklamasında Sefer karakterinin diziden ayrılmayacağını belirtirken ‘Sefer bizim kırmızı çizgimiz! Garibi yalnız bırakmayız, acılarının üstesinden geleceğiz İnşaallah’ ifadelerini kullandı.

    Gönül Dağı Sefer in akıbeti belli oldu! Ameliyattan çıktı ama... #2


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