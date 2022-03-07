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Gönül Dağı Sefer'in akıbeti belli oldu! Ameliyattan çıktı ama...

Gönül Dağı Sefer'in akıbeti belli oldu! Ameliyattan çıktı ama...

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Sefer karakteri, hastalığı ile mücadele ediyor. Ameliyata giren dolmuşçu Sefer ölecek mi, diziden ayrılacak mı belli oldu.