Gönül Dağı Sefer'in büyük aşkı Zahide hiç değişmemiş! Ecem Özkaya'nın eski haline bakın

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya, doğal güzelliği ile beğeni topladı. Daha önce birçok projede yer alan Özkaya, Zahide karakteriyle adından söz ettiriyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yer alan Ecem Özkaya, Zahide karakterine hayat veriyor.

Eşinden ayrılan, zor zamanlar yaşayan ve çocuklarıyla hayata tutunmaya çabalayan bir anneyi anlatan Özkaya, seyirci ile bağ kurmayı başardı.

Sefer'in ona olan masum aşkı ve kurduğu yeni yuvası ile izleyenleri duygulandıran Zahide, öne çıkan karakterlerden birisi oldu.

Daha önce birçok projede yer alan Ecem Özkaya, Zahide karakteri ile zirveye yerleşmeyi başardı.

Mustafa Üstündağ ile kısa bir süre önce boşanan ve bir oğlu olan Özkaya, eski haliyle gündem oldu.

Oyuncunun eski halini gören hayranları, değişmediğine ve doğal bir güzelliği olduğuna dair yorum yaptı.

ECEM ÖZKAYA'NIN DEĞİŞMEYEN GÜZELLİĞİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde dikkatleri üzerine çeken Ecem Özkaya, yıllar içinde hiç değişmemiş.

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veren Özkaya, güzelliği ile seyircilerin beğendiği isimlerin başında geliyor.

Oyuncunun yıllar önceki karelerini gören hayranları, değişmediğine dair yorum yapıyor.