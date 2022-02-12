Gönül Dağı Selami'nin biricik aşkı Keriman'ı bir de Instagram'da görün! Dizideki halinden eser yok

Gönül Dağı Selami'nin biricik aşkı Keriman'ı bir de Instagram'da görün! Dizideki halinden eser yok

Gönül Dağı dizisinde Keriman karakterine hayat veren Çiğdem Aygün, Instagram pozlarıyla dikkati çekti. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Aygün'e,''Dizideki halinden eser yok'' yorumları yapılıyor.

Anlattığı hikayelerle herkesin beğenisini kazanan TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Çiğdem Aygün, birbirinden yetenekli isimlere fırsat tanıyarak kendi yıldızlarını yaratan dizide Selami Ferses'in biricik aşkı Keriman'a hayat veriyor.

Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren genç oyuncu Çiğdem Aygün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

''DİZİDEKİ HALİNDEN ESER YOK''

1987 yılında Şanlıurfa'da doğan Çiğdem Aygün, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuğa 2012 yılında ''Ustura Kemal'' dizisiyle başlayan Çiğdem Aygün, başrollerini Nilay Deniz ve Seçkin Özdemir'in üstlendiği Ateş Böceği dizisinde Sıdıka karakterine hayat verdi.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde yanık sesli Selami'nin biricik aşkı Keriman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aygün, duru güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor.

Sesiyle de beğeni toplayan Aygün'ün paylaşımlarına, ''Dizideki halinden eser yok'', ''Bizim neslimizin Ayşen Guruda'sı'' gibi yorumlar yapılıyor.