Gönül Dağı Selami'nin eşi adeta bu ne güzellik dercesine! Sarı saçları ve yeşil gözleri hayran bıraktı

Gönül Dağı Selami'nin eşi adeta bu ne güzellik dercesine! Sarı saçları ve yeşil gözleri hayran bıraktı

Gönül Dağı'nın yanık sesli Selami'sine hayat veren Eser Eyüboğlu, eşi Zeynep Eyüboğlu ile gündeme geldi. Eşinin güzelliğine ve sesine hayran kalanlar, "Bu ne güzellik" demeden geçemedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 2. sezonu ile seyirci karşısına çıkan Gönül Dağı, Cumartesi günleri yeni bölümleri ile nefesleri kesiyor.

Reyting rekortmeni dizinin her hikayesi bozkırın bağrından kopup gelirken, Selami karakterine hayat veren Eser Eyüboğlu ise beğenileri üzerine topladı.

Selami Ferses karakteri ile gönüllerde taht kuran Eser Eyüboğlu, birbirinden güzel şarkılar seslendiriyor.

Eyüboğlu tarafından seslendirilen bu şarkılar Youtube yüklenirken, bir milyondan fazla izlenme oranına ulaşıyor.

Hem komik tarafı hem de sempatik halleri ile vazgeçilmez bir oyuncu olan Eser Eyüboğlu, iki çocuk babası.

Magazin basınından uzak bir yaşam süren Eser Eyüboğlu, 2015 yılında Zeynep Eyüboğlu ile dünyaevine girdi.

İkiz çocuk babası olan oyuncunun eşini görenler hayranlıklarını gizleyemezken, fotoğraflarına ise bolca yorum yaptı.

ESER EYÜBOĞLU'NUN EŞİ GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Doksanlar, Ege'nin Hamsisi, Şevkat Yerimdar gibi projelerde dikkat çeken Eser Eyüboğlu, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiriyor.

2015 yılında Zeynep Eyüboğlu ile dünyaevine giren ve sakin bir hayat süren oyuncu, dizideki karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Özel hayatını basından uzak tutan oyuncu, eşi ve çocuklarıyla verdiği mutluluk pozlarını, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eyüboğlu'nun eşi Zeynep Eyüboğlu ise duru güzelliği ile büyük beğeni topluyor.

Zeynep Eyüboğlu'nun sosyal medya üzerinden verdiği pozlarına, ''Tablo gibisiniz'', ''Gözleriniz ne kadar güzel'' ve ''Mutluluğunuz daim olsun'' tarzında birçok yorum yapıldı.

Tıpkı eşi Eser Eyüboğlu gibi sanatçı olan Zeynep Eyüboğlu, şarkıcılık yapıyor. Eyüboğlu, 'Doğa İçin Çal' kliplerinde yer alıyor ve sesiyle büyülüyor.