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    Gönül Dağı seyircisi çok üzülecek! Sezon finali tarihi açıklandı...

    TRT1 ekranlarının sevilen rekortmen dizisi Gönül Dağı'nda sezon finali için geri sayım başladı. Peki Gönül Dağı ne zaman sezon finali yapacak? İşte tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 20:24
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    Gönül Dağı seyircisi çok üzülecek! Sezon finali tarihi açıklandı...

    Sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alan TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

    Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu hikayesini konu ediniyor.

    Yayınlandığı ilk günden beri her bölümüyle adından söz ettirmeyi başaran Gönül Dağı, tüm reyting gruplarında zirveyi elden bırakmıyor.

    Yaz aylarına gelinmesiyle birlikte dizilerin sezon finali bölümleri de yaklaştı. Cumartesi akşamları ekranlara gelen Gönül Dağı için de final tarihi netleşti.

    Dizinin senaristi Arif Asaf Elmas, sosyal medya hesabından Gönül Dağı sezon finali tarihini paylaştı.

    65. bölümle sezonu bitirecek

    7 Mayıs Cumartesi akşamı 62. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Gönül Dağı, 65. bölümle 28 Mayıs Cumartesi akşamı sezona veda edecek.

    Gönül Dağı seyircisi çok üzülecek! Sezon finali tarihi açıklandı... #1

     

     

     


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