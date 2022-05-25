Gönül Dağı seyircisine şok! Gülsim Ali gidiyor, Buse Varol mu geliyor? Dilek'in kardeşi...

Sezon finali bölümüyle diziden ayrılan Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan'ın yerine, Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol'un geleceği konuşuluyor.

Gönül Dağı'nda sezon finali geldi çattı...

Hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi olan TRT1 dizisi Gönül Dağı, 28 Mayıs Cumartesi günü son bölümüyle ekranlara gelecek ve yaz molası verecek.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyan dizide seyircileri üzen bir gelişme yaşanıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı diziye "Dilek" karakteri veda ediyor.

Gönül Dağı dizisinde Taner'in eşi Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin projeyeden ayrılması üzerine yerine gelecek isim de merak ediliyor.

İzleyiciler, #GönülDağı Dileksizolmaz etiketini Twitter gündemine sokarken, ortaya atılan bir isim herkesi şaşırttı.

Buse Varol, Gönül Dağı'na mı geliyor

Buse Varol'un ise Alişan'ın devreye girmesiyle birlikte Gönül Dağı dizisine giriş yaptığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre; Buse Varol'un eşi Alişan, Gönül Dağı dizisinin yapımıyla görüşmeler yaparak eşi Buse Varol'un Gönül Dağı dizisinde yer almasını istedi.

Dilek'in kardeşi

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ise setlere döndüğünü; "Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni bir projeye başlayacağım" sözleriyle açıklamıştı.

İddialara göre ise Buse Varol dizide, Dilek karakterinin kardeşi olarak yer alacak ve Rıfat'a umut olacak.