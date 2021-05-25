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Gönül Dağı sezon finali ne zaman? Sevilen dizinin veda tarihi belli oldu..

Gönül Dağı sezon finali ne zaman? Sevilen dizinin veda tarihi belli oldu..

TRT1 ekranlarının bu sezon en çok sevilen dizilerinden biri olan ve Anadolu insanının güzelliklerini ortaya döken Gönül Dağı'nın sezon finali tarihi belli oldu. Peki Gönül Dağı sezon finali ne zaman?