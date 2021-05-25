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- Gönül Dağı sezon finali ne zaman? Sevilen dizinin veda tarihi belli oldu..
Gönül Dağı sezon finali ne zaman? Sevilen dizinin veda tarihi belli oldu..
- Haber Merkezi
- 25.05.2021 - 15:23
Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunan Gönül Dağı, heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitliyor.
Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizi, sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
Dizinin hayranları, Gönül Dağı sezon finali ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.
Peki, Gönül Dağı sezon finali ne zaman? İşte Gönül Dağı sezon finali tarihi...
GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte diziler, birer birer sezon finali ya da final kararı aldıklarını izleyicilere duyuruyor.
TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde de sezon sonu için geri sayım başladı. 22 Mayıs Cumartesi akşamı 29. bölümü yayımlanan Gönül Dağı dizisi, vedaya hazırlanıyor.
Başrolünde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ikilisinin yer aldığı Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak 30. bölümü ile birlikte ara veriyor. Sevilen dizinin eylül ayında ikinci sezonu ile yeniden ekranda olması bekleniyor.
GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Gönül Dağı sezon finalinde Zahide ile Sefer'in düğün merasimine şahit olacağız. Gedelli sakinleri tarafından mucit amcaoğullarının girmiş olduğu borçtan kurtulmasına yardımcı olacakları sezon finalinde gönüller ferahlayacak.