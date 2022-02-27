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    Gönül Dağı tahta iyice yerleşti! 26 Şubat 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu

    26 Şubat 2022 Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 26 Şubat 2022 Cumartesi reyting sıralaması
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 12:15
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    Gönül Dağı tahta iyice yerleşti! 26 Şubat 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    26 Şubat 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Yedinci Hayat, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de Son Nefesime Kadar, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 26 Şubat 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 26 Şubat 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

    26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    26 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

    20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    Gönül Dağı tahta iyice yerleşti! 26 Şubat 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    Gönül Dağı tahta iyice yerleşti! 26 Şubat 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu #2

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    Gönül Dağı tahta iyice yerleşti! 26 Şubat 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu #3


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