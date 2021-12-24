Gönül Dağı, Teşkilat, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kardeşlerim hayranlarına büyük şok! Yayınlanmayacaklar...

TRT'de yayınlanan Gönül Dağı, Teşkilat ve Kıbrıs Zafere Doğru dizileriyle birlikte ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinden izleyicilerine kötü haber geldi. Sevilen yapımlar, bir haftalık ara verecek.

Ekranların en sevilen dizileri, bir haftalık araya giriyor...

Yılbaşında severek takip ettikleri yapımları izlemek için ekran başına geçmeyi planlayanlara kötü haber geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru, Teşkilat ve Gönül Dağı dizileri ile birlikte ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinden gelen haber, izleyicileri üzdü.

SEVİLEN DİZİLERE YILBAŞI ARASI

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı olması nedeniyle yayınlanmayacak. Onun yerine Seksenler Yılbaşı Özel programı izleyicilerle buluşacak.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın hayranları da yeni yılın ilk gününde büyük şok yaşayacak.

Gönül Dağı'nın 1 Ocak 2022 tarihinde ekranlara gelmesi beklenen 46. bölümü, 8 Ocak 2022 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Onun yerine ''Büyükbaba ile Savaş'' adlı yabancı bir sinema filmi yayınlanacak.

TRT1'in gelecek haftayı kapsayan yayın akışında, 2 Ocak Pazar akşamı ekranlara gelecek olan Teşkilat dizisinin de yer almadığı görüldü.

Her bölümü heyecanla izlenen Teşkilat dizisinin 29. bölümünün, 9 Ocak 2022 Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor.

KARDEŞLERİM DE ARA VEREN YAPIMLAR ARASINDA

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen Kardeşlerim dizisinden de hayranlarını üzecek haber geldi.

Kardeşlerim dizisinin 1 Ocak 2022 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan 34. bölümü de yeni yılın ilk günü olması nedeniyle yayınlanmayacak.

Sevilen dizinin 8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.